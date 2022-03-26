Неужели Европа продолжит "умиротворять" — Подоляк о ракетных обстрелах Львова

Советник главы ОП подчеркнул, что варваров РФ ничего не интересует – ни история, ни наследие, ни иностранные дипломатические миссии.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ракетные удары по Львову со стороны российских оккупантов. Он удивляется: "неужели Европа продолжит "умиротворять".

Об этом Подоляк написал в Twitter.

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"Львов. Массированные ракетные удары. Еще один большой украинский город. С огромной исторической ценностью. Рядом граница. В центре города посольства многих стран. Но варваров РФ ничего не интересует – ни история, ни наследие, ни иностранные дипломатические миссии. Неужели Европа продолжит умиротворять ", – пишет советник главы Офиса президента.

Напомним, 26 марта Львов испытал ряд ракетных ударов. Сейчас известно о пяти пострадавших.

Во Львове в результате обстрела загорелся один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала.