Невакцинированная от коронавируса учительница на Волыни не смогла возобновиться на работе через суд

Невакцинированная от коронавируса учительница на Волыни не смогла возобновиться на работе через суд

Судья принял решение не в пользу педагога.

На Волыни невакцинированная учительница труда и информатики Любомльского лицея №1 не смогла возобновиться на работе через суд.

Судья Любомльского райсуда отклонил иск женщины, решив, что приказ директора учебного заведения об отстранении от работы был законным, пишет ZAXID.NET со ссылкой на материалы дела.

Учительница отказалась прививаться, поскольку считает вакцинацию от коронавируса "принудительным медицинским экспериментом, а также, что препараты находятся на стадии клинического испытания".

"Фактически такая вакцинация является "принудительным" медицинским экспериментом, поскольку ни одна из изобретенных вакцин не прошла четвертую фазу исследования изучения побочных эффектов и противопоказаний. Ни производитель вакцины, ни государство не гарантируют отсутствия каких-либо осложнений или негативных последствий после прививки, а также не несут "ответственности за здоровье и жизнь пациента", – отметила она.

Поэтому женщина подала в суд, чтобы взыскать зарплату за время вынужденного прогула, а также требовала возобновить ее на работе и выплатить 5 тыс. грн моральной компенсации, однако суд принял решение не в пользу учительницы. Судья решил, что директор лицея законно применил приказ об отстранении.

Обжаловать приговор женщине может в течение 30 дней в апелляционном суде.

Напомним, похожее дело на Волыни закончилось в пользу невакцинированной учительницы английского языка. Женщина выиграла суд, ей выплатили зарплату и вернули на работу.

Отстранение от работы невакцинированных | останутся ли непривитые учителя и чиновники без зарплаты

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