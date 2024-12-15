"Невероятная история любви, которая случилась на наших глазах": в Киеве поженилась пара ветеранов (фото)

На войне бывшие военные получили тяжелые ранения. В результате им ампутировали конечности.

В Киеве поженились ветераны – Анастасия и Алексей, которые познакомились во время реабилитации в специализированной клинике по протезированию и реконструкции Superhumans менее года назад.

Об этом написала руководитель медучреждения Ольга Руднева.

"Это невероятная история любви, которая случилась на наших глазах. Ветераны Алексей и Анастасия познакомились во время реабилитации у Superhumans меньше года назад. Леша овладел протезом бедра, Настя училась заново ходить после потери голени", — написали в медцентре.

Фото: superhumans.center

А руководитель медучреждения Ольга Руднева на своей странице женщина опубликовала ролик с танцами супругов.

Фото: superhumans.center

"Мотивационное видео от Насти и Алексея: кто хорошо проходит реабилитацию в Superhumans, тот хорошо танцует на собственной свадьбе", – добавила Ольга Руднева.

Фото: superhumans.center

История любви во время войны

Снайперша и мама 6-летнего сына Анастасия во время выполнения задания получила ранения и потеряла голень. Девушка признавалась, что тогда была готова погибнуть на поле боя, думала, что выжить не должна.

Однако во время реабилитации в центре Superhumans Анастасия познакомилась с Алексеем – военнослужащим, которому после травм также пришлось ампутировать ногу.

"Мы познакомились здесь, с этого и началась наша история", – рассказывал мужчина.

В мае 2024 года пара обручилась.

Напомним, в Киеве ветераны после ранений и во время реабилитации восстанавливаются из-за театрального искусства. Для этого был создан целый театр ветеранов.