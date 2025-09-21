Невероятная птица с хохолком и воротничком: где встречается в Украине

Большая пирникоза

Большая ныряльщица, или норец большой, — это яркая водоплавающая птица с хохолком на голове, известная своими уникальными брачными ритуалами и удивительным уходом за птенцами. Она плавает на воде, ныряет вместе с малышами, пряча их под крыльями, и строит большие плавучие гнезда. Эта птица является одним из крупнейших и самых распространенных представителей семейства ныряльщиков в Европе и встречается почти по всей Украине.

Об этом пишет издание Мир Вокруг.

Классификация и научное название

Большая пирникоза относится к отряду Пирникозоподобные и семейству Пирникозовые (Podicipedidae), насчитывающему шесть родов с более чем двадцатью современными видами. Птица относится к роду Podiceps, который включает восемь существующих и один вымерший вид. Научное название большой пирникозы — Podiceps cristatus, что переводится как «украшенная гребешком», из-за характерного хохолка в брачный период.

Название «ныряльщик» связано с образом жизни птицы: она много времени проводит в воде и способна погружаться на значительные глубины. Легенда рассказывает, что ныряльщик живет на воде, потому что не получил часть суши, когда другие животные ее поделили. В прошлом этих птиц называли «водяными ведьмами» или «чертовыми ныряльщиками».

Внешний вид

Большая ныряльщица — самый крупный представитель своего семейства, немного меньше кряквы. Длина тела достигает 50 см, вес — от 800 г до 1,5 кг. Самцы немного крупнее самок, окраска одинаковая. Размах крыльев — 60-73 см.

Тело имеет длинную шею и изысканное оперение: голова, шея и брюшко белые, спина — буровато-рыжего цвета, бока пестро-коричневые, лапы оливково-зеленые. Клюв красный со светлым кончиком, глаза — красные. В брачный период на голове появляется хохолок из темных перьев и черный гребешок, а на шее — рыжий «воротничок». Молодые птенцы имеют полосатую окраску, а лапы укорочены и немного заведены назад, что помогает плавать.

Поведение и образ жизни

Большая ныряльщица проводит большую часть времени на воде, хотя способна летать. Взлетает только из воды после длительного разбега, летит на небольшой высоте и в основном во время сезонных миграций. Тело похоже на торпеду, что помогает нырять под воду, двигаясь только с помощью лап.

Ныряет на глубину до 4 м, может находиться под водой до минуты, проплывая за 10-30 секунд от 5 до 25 м. При замерзании лап птицы поднимают их над водой, напоминая шпагат, а на суше двигаются неуклюже, почти вертикально, похожи на пингвинов. Голос хриплый, с богатым вокальным диапазоном, особенно во время брачного периода.

Места проживания

Большая ныряльщица населяет пресноводные водоемы со стоячим или медленным течением, побережья с обильной растительностью. В Украине птица распространена почти повсеместно, кроме гор, а на зимовку мигрирует в более теплые водоемы — Черное и Азовское побережье, южное Средиземноморье, водоемы Средней Азии, побережье Португалии, Турции и Марокко.

Гнезда строят на плавающих торфяных сплавинах или среди отмершей растительности, одиночно, обычно по 1-2 пары на водоем, соседствуя с чайками и крачками.

Рацион и охота

Птицы питаются рыбой, лягушками, тритонами, моллюсками, ракообразными и водными насекомыми. Основной добычей является мелкая рыба 5-8 см, которую ныряльщица ловит под водой и проглатывает во время погружения. Для лучшего пищеварения птицы иногда глотают мелкие камешки или собственные перья.

В среднем суточный рацион составляет около 200 г рыбы. Пирникозы охотятся днем, только во время брачного периода активны ночью. За одну минуту могут погружаться трижды, но только один раз из пяти ловят рыбу.

Брачный ритуал и размножение

Пары формируются зимой, птицы моногамны. Брачный танец включает синхронные движения шеей и головой, ныряние под воду и выход с пучком водорослей в клюве. При встрече птицы бегут над водой, тряся головой, и обмениваются «свадебными подарками».

Гнездо строится из отмершей растительности и водорослей, достигает 60 см в диаметре, подводная часть — до 50 см. Кладка состоит из 3-7 яиц, обычно 4-5. Высиживание осуществляет самка, самцы помогают охранять гнездо и подкладывать свежие веточки для поддержания тепла.

Птенцы появляются на свет через 24-29 дней, покрыты пухом, способны плавать, а нырять научатся позже. На спине матери малыши защищены под крыльями, даже во время погружения. Молодые птицы становятся самостоятельными примерно через 2,5 месяца, а до 15-20 лет (в дикой природе) или до 25 лет (в неволе) могут жить взрослые ныряльщики.

Враги и угрозы

Главными естественными врагами являются луни и вороны, особенно во время гнездования. Молодняк угрожают крупные хищные рыбы, такие как сом и щука. Люди редко вредят ныряльщикам, потому что их мясо невкусное и неприятно пахнет, но птицы часто попадают в рыболовные сети или случайно застреливаются. Загрязнение водоемов также представляет риск, хотя сейчас популяция стабильна и исчезновение не угрожает.

