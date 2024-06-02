Невероятная "смекалка": оккупанты тестируют уникальную "защиту" от украинских дронов (фото)

Армия РФ показала, как защищается от дронов ВСУ. Да, бестолковые оккупанты оборудовали свои мотоциклы клетками.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Уникальное "изобретение" оккупанты

Как акцентировал Бутусов, в Индии подобным образом спасаются от нападения обезьян, но российская смекалка пошла еще дальше.

"Оккупанты из 71-го мотострелкового полка ВС РФ переняли опыт и "наколхозили" мотоциклы такими вот "петухами", надеясь спастись от атак украинских дронов. Уже очень скоро ждем видео из Роботино Запорожской области, где эти "Флинстоуны" будут жестоко наказаны нашими пилотами", –иронически заметил он.

Напомним, пропагандисты пишут, что утром 1 июня был нанесен удар по территории завода Knauf, где располагались подразделения 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ. Заявляют, что работала РСЗО HIMARS. По данным врага, из-за ударов погибли 4 кафира, еще 7 – ранены.

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