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Невероятное мастерство: украинский МиГ-29 уничтожил российский Су-35, которому "нет аналогов": видео

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Невероятное мастерство: украинский МиГ-29 уничтожил российский Су-35, которому "нет аналогов": видео

Украинская армия уничтожила российский истребитель.

Украинский МиГ-29 искусно уничтожил российский истребитель Су-35, которому, как заявляли оккупанты "нет аналогов".

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

"МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ Украины уничтожает Су-35 российских оккупантов, которому "нет аналогов", — говорится в сообщении.

Также украинские защитники опубликовали видео уничтожения вражеского самолета.

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Напомним:

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