ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
183
Время на прочтение
1 мин

Невероятное сооружение без аналогов: в Украине появился уникальный лабиринт из рапанов (фото)

В Одесском районе был создан уникальный лабиринт из рапанов.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Самый длинный в мире лабиринт из рапанов

Самый длинный в мире лабиринт из рапанов / © Facebook

В Одесском районе в селе Молодежное расположен парк «Нью Васюки». Здесь находится уникальный лабиринт, построенный из раковин.

Об этом сообщила руководительница из Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Это удивительное сооружение, не имеющее аналогов в Украине, было признано рекордом Украины как Первый лабиринт из раковин.

«Первый лабиринт из раковин». Фото: Лана Ветрова. / © Facebook

«Первый лабиринт из раковин». Фото: Лана Ветрова. / © Facebook

На строительство лабиринта использовали более 134 тонн раковин, которые собирали на морских побережьях после штормов. Равни годами очищали, сушили и выветривали, чтобы подготовить материал для строительства.

«Первый лабиринт из раковин». Фото: Лана Ветрова. / © Facebook

«Первый лабиринт из раковин». Фото: Лана Ветрова. / © Facebook

Длина стен лабиринта составляет около полукилометра — 486 метров. Его площадь занимает 911,3 квадратных метра, а толщина стен достигает 25 сантиметров.

Напомним, среди живописных лесов Львовщины расположена настоящая аномалия природы — песчаная местность, которую называют «Бродовской Сахарой». Эта территория резко контрастирует с окружающей средой и похожа на маленькую пустыню среди зеленого края.

Осенний сезон открывает новые маршруты для путешественников по Украине. В настоящее время можно совместить прогулки по историческим городам, экскурсии по природным локациям и дегустации местных блюд, наслаждаясь комфортной погодой и культурной программой.

Один из самых фотографических городов Европы расположен в Швейцарии. И хотя оно известно как «финансовый центр» страны, путешественники не могут обходить его из-за архитектурного шарма, культуры и природной красоты.

Дата публикации
Количество просмотров
183
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie