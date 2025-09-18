- Дата публикации
Невероятное сооружение без аналогов: в Украине появился уникальный лабиринт из рапанов (фото)
В Одесском районе был создан уникальный лабиринт из рапанов.
В Одесском районе в селе Молодежное расположен парк «Нью Васюки». Здесь находится уникальный лабиринт, построенный из раковин.
Об этом сообщила руководительница из Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Это удивительное сооружение, не имеющее аналогов в Украине, было признано рекордом Украины как Первый лабиринт из раковин.
На строительство лабиринта использовали более 134 тонн раковин, которые собирали на морских побережьях после штормов. Равни годами очищали, сушили и выветривали, чтобы подготовить материал для строительства.
Длина стен лабиринта составляет около полукилометра — 486 метров. Его площадь занимает 911,3 квадратных метра, а толщина стен достигает 25 сантиметров.
