Невероятное сооружение без аналогов: в Украине появился уникальный лабиринт из рапанов (фото)

Самый длинный в мире лабиринт из рапанов / © Facebook

В Одесском районе в селе Молодежное расположен парк «Нью Васюки». Здесь находится уникальный лабиринт, построенный из раковин.

Об этом сообщила руководительница из Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Это удивительное сооружение, не имеющее аналогов в Украине, было признано рекордом Украины как Первый лабиринт из раковин.

«Первый лабиринт из раковин». Фото: Лана Ветрова. / © Facebook

На строительство лабиринта использовали более 134 тонн раковин, которые собирали на морских побережьях после штормов. Равни годами очищали, сушили и выветривали, чтобы подготовить материал для строительства.

«Первый лабиринт из раковин». Фото: Лана Ветрова. / © Facebook

Длина стен лабиринта составляет около полукилометра — 486 метров. Его площадь занимает 911,3 квадратных метра, а толщина стен достигает 25 сантиметров.

