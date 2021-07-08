Невероятное зрелище: пилот самолета Ан-225 показал, как взлетает "Мрія" на видео с дрона (видео)

Невероятное зрелище: пилот самолета Ан-225 показал, как взлетает "Мрія" на видео с дрона (видео)

Видео взлета самолета сняли с квадрокоптера.

Пилот крупнейшего и самого мощного в мире транспортного самолета, созданного киевским КБ имени Антонова Ан-225 "Мрія" показал, как взлетает украинский авиагигант в воздух.

Видео опубликовал командир экипажа "Мрії" Дмитрий Антонов. Он сообщил, что на этот раз Ан-225 команда отправилась в Германию в город Лейпциг.

Кадры взлета самолета сняли с дрона во время вылета авиагиганта "Мрія" с базового аэропорта Гостомель. Командир экипажа также рассказал и показал, как работают пилоты и другие члены экипажа и провел экскурсию на борту.

Пользователи в Сети прокомментировали увиденное:

Суперские кадры с коптера. Глаз не оторвать. Раз десять пересмотрел.

Видео с квадрокоптера — будто из какого-то голливудского блокбастера. Только не компьютерная графика, а вживую! Впечатляет!

Отличная идея с коптером. Действительно уникальные кадры.

Напомним, что крупнейший в мире самолет Ан-225 отправился в рейс по заказу одной из стран НАТО. Предыдущий рейс "Мрія" выполнила в сентябре прошлого года — из Шотландии в Израиль.

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