Невероятное зрелище: стая дельфинов устроила для отдыхающих Одессы увлекательное шоу (видео)

Дельфины резвились в воде несколько минут.

В Одессе на пляже Лузановки дельфины показали водное шоу. Взрослые млекопитающие и дети устроили игрище в воде, не боясь людей.

Видео увлекательного зрелища выложили в телеграмм-канале Одесса. INFO.

На кадрах видно как стая дельфинов, среди которых много детенышей, подплыла близко к берегу и стала резвиться в воде, выпрыгивая на поверхность. Причем это происходило рядом с отдыхающими, которые на тот момент находились в воде.

Дельфиньи проделки и сальто захватили людей и вызвали шквал положительных эмоций. Через несколько минут стая поплыла дальше.

В Одессе стая дельфинов устроила шоу для отдыхающих

Напомним, что в 30 километрах от Одессы на искусственных пляжах поселка городского типа Фонтанка в камнях поселились лисы. Дикие животные живут там уже около пол года и вовсе перестали бояться людей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку