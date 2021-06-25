Невероятное зрелище: стая дельфинов устроила для отдыхающих Одессы увлекательное шоу (видео)

Дельфины резвились в воде несколько минут.
В Одессе на пляже Лузановки дельфины показали водное шоу. Взрослые млекопитающие и дети устроили игрище в воде, не боясь людей.
Видео увлекательного зрелища выложили в телеграмм-канале Одесса. INFO.
На кадрах видно как стая дельфинов, среди которых много детенышей, подплыла близко к берегу и стала резвиться в воде, выпрыгивая на поверхность. Причем это происходило рядом с отдыхающими, которые на тот момент находились в воде.
Дельфиньи проделки и сальто захватили людей и вызвали шквал положительных эмоций. Через несколько минут стая поплыла дальше.
Напомним, что в 30 километрах от Одессы на искусственных пляжах поселка городского типа Фонтанка в камнях поселились лисы. Дикие животные живут там уже около пол года и вовсе перестали бояться людей.