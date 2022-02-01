Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Невероятное зрелище: в Сети показали полеты по тоннелям недостроенного метро в Днепре (видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Невероятное зрелище: в Сети показали полеты по тоннелям недостроенного метро в Днепре (видео)

Съемки были сделаны благодаря дрону.

В Днепре опубликовали увлекательное видео с тоннелей подземки. Дрон пролетел "шахтами" недостроенного метро.

Видео выложил в Сети заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

"Полеты в метро во сне и наяву", — подписал он видео.

На кадрах видно, как дрон промчался по тоннелям метро, маневрируя на поворотах и между строительной техникой. Запечатленное напомнило кадры из кино и вызвало восхищение среди пользователей Сети.

©
  • Круто!
  • У кого-то монополия на подземные полеты.
  • Ничего себе, как в фантастическом кино.
  • Фантастика, очаровывает.

В Сети показали полеты по тоннелям недостроенного метро в Днепре

В Сети показали полеты по тоннелям недостроенного метро в Днепре

Напомним, что в Сети показали фото с места масштабного обрушения моста с пассажирским автобусом в США.

Читайте также:

Следующая публикация