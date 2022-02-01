Невероятное зрелище: в Сети показали полеты по тоннелям недостроенного метро в Днепре (видео)

Съемки были сделаны благодаря дрону.
В Днепре опубликовали увлекательное видео с тоннелей подземки. Дрон пролетел "шахтами" недостроенного метро.
Видео выложил в Сети заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.
"Полеты в метро во сне и наяву", — подписал он видео.
На кадрах видно, как дрон промчался по тоннелям метро, маневрируя на поворотах и между строительной техникой. Запечатленное напомнило кадры из кино и вызвало восхищение среди пользователей Сети.
- Круто!
- У кого-то монополия на подземные полеты.
- Ничего себе, как в фантастическом кино.
- Фантастика, очаровывает.
Напомним, что в Сети показали фото с места масштабного обрушения моста с пассажирским автобусом в США.
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