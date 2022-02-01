Невероятное зрелище: в Сети показали полеты по тоннелям недостроенного метро в Днепре (видео)

Невероятное зрелище: в Сети показали полеты по тоннелям недостроенного метро в Днепре (видео)

Съемки были сделаны благодаря дрону.

В Днепре опубликовали увлекательное видео с тоннелей подземки. Дрон пролетел "шахтами" недостроенного метро.

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Видео выложил в Сети заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

"Полеты в метро во сне и наяву", — подписал он видео.

На кадрах видно, как дрон промчался по тоннелям метро, маневрируя на поворотах и между строительной техникой. Запечатленное напомнило кадры из кино и вызвало восхищение среди пользователей Сети.

Круто!

У кого-то монополия на подземные полеты.

Ничего себе, как в фантастическом кино.

Фантастика, очаровывает.

В Сети показали полеты по тоннелям недостроенного метро в Днепре

Напомним, что в Сети показали фото с места масштабного обрушения моста с пассажирским автобусом в США.

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