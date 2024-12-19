Невероятные кадры: пограничники Морской охраны показали море во время заката (видео)

Наши бойцы успевают не только защищать нас, но и фиксировать волшебные явления природы.

Так, пограничники Морской охраны показали невероятную красоту моря на закате. Кадры восхищают и вдохновляют.

Видео обнародовали в Сети.

Пограничники Морской охраны показали невероятную красоту моря на закате

Напомним, все мы слышали от бабушек и пожилых людей, что подметать в доме, выносить мусор или что-то давать после заката не стоит. Якобы это извлечет из дома положительные энергии — счастье, здоровье, любовь, а успех может покинуть дом. А еще было убеждение: если нарушить такой запрет, то члены семьи могут начать болеть.

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