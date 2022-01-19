Невероятные пейзажи: в Сети показали заснеженную Сваляву с высоты птичьего полета (видео)

Окутанный снегом город, расположенный в колыбели гор, напоминает настоящую зимнюю сказку.

В Сети показали пейзажи Свалявы – города в Мукачевском районе Закарпатской области. Автор Александр Тацей снял на камеру населенный пункт с высоты птичьего полета и обнародовал видео на своей странице в Facebook.

На кадрах хорошо видна заснеженная Свалява, вокруг которой высятся горы. Этот известный украинский бальнеологический курорт расположен на берегу реки Латорицы, протекающей через все Закарпатье.

Свалява была основана в XII веке, хотя поселения на этом месте существовали с I тысячелетия до нашей эры. Сегодня здесь проживает более 18 тысяч человек.

В 30-секундном ролике можно увидеть живописные ландшафты и удивительную красоту города, раскинувшегося в самом сердце Закарпатья.

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