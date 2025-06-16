Невероятный подарок на свадьбе: брат-защитник вернулся из плена и сделал сюрприз сестре

Подарок военного / © из соцсетей

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В Одессе 15 июня на свадьбе произошел по-настоящему трогательный момент, облетевший соцсети. Родной брат невесты, прошедший через 8 месяцев российского плена, сделал ей необычный и очень личный подарок.

Об этом в своем TikTok-аккаунте рассказал ведущий праздника Андрей Венгерчук.

Во время празднования, в разгар свадебного пира, защитник ошеломил всех: он показал новую татуировку. На его теле было выбито стихотворение, которое его сестра, невеста, написала о нем, когда он находился в плену.

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«Твои слова я хочу запечатлеть на всю жизнь на своем теле. Спасибо тебе, что ты поддержала меня в тот день. Сегодня я поддерживаю тебя», — с трепетом сказал он невесте.

После этих слов защитник попросил их маму прочитать это стихотворение вслух.

Военный набил тату со стихом сестры / © из соцсетей

Это видео мгновенно стало вирусным, набрав полтора миллиона просмотров в сутки. Комментарии изобиловали словами поддержки и восхищения. Украинцы искренне радовались возвращению защитника домой и выражали свое восхищение талантом его сестры. Этот момент стал символом стойкости, любви и силы духа.

Напомним, в сети опубликовали фото украинского военного из Мариуполя, пробывшего в российском плену с весны 2022 года. На сравнительных снимках заметно, как три года в застенках РФ сменили воина.

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