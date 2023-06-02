"Невероятный ребенок": погибшая во время обстрела Киева 9-летняя девочка была дзюдоисткой (фото)

Еще в минувшие выходные юная спортсменка выходила на татами на соревнованиях в Киеве.

Девятилетняя девочка, погибшая вместе с мамой во время российского ракетного удара по Киеву в ночь на 1 июня, была дзюдоисткой и только начала одерживать свои первые спортивные победы.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице президент Федерации дзюдо Украины, депутат Днепропетровского областного совета Михаил Кошляк.

"Ее зовут Виктория Ивашко, несколько лет ребенок занимался дзюдо в спортивном клубе Judo Master, еще в минувшие выходные выходил на татами на соревнованиях в Киеве, одерживал свои первые победы, мечтал о больших достижениях", — написал он.

По словам Михаила Кошляка, тренер Вики, рассказывая о своем воспитаннице, говорила, что "это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный ...".

"Очередная атака российскими ракетами забрала девочку на небо. Со вчерашнего дня, когда я узнал эту страшную новость, не могу найти себе места. Это очень болезненно для всей украинской семьи дзюдо”, — написал президент Федерации дзюдо, выразив искренние соболезнования родным и близким погибшей Виктории Ивашко.

Михаил Кошляк также отметил, что в это же время, когда погибают украинские дети и спортсмены, дзюдоисты-военнослужащие армии РФ выходят на мировые татами при поддержке IJF – International Judo Federation.

"Сегодня [2 июня] они стартуют на турнире олимпийской квалификации Гран При Душанбе. Мы хороним детей-дзюдоистов...” – подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 1 июня во время ракетной атаки армии РФ по Киеву погибли три человека, среди которых 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама.

Читайте также: