Невеста "Да Винчи" Михайлова раскритиковала заявление Маляра: "На этом фронте побед вообще нет"

Невеста Героя Украины погибшего Героя Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи") Алина Михайлова, которая является руководителем медицинской службы "УЛЬФ", раскритиковала замминистра обороны Анну Маляр из-за заявления, что в ВСУ вроде бы все хорошо с медпомощью для военных.

Об этом боевая медикиня написала в Twitter и прикрепила скин сообщения Маляр.

"Это абсолютный крик души уже, потому что работать в сегодняшних условиях медикам тяжело и у нас нет на этом фронте побед вообще. И если ты не пробивной, не дружишь с волонтерами, то жизнь твоих раненых будет в руках иконки в машине, в которой они будут ехать на следующее плечо эвакуации", – заявила Михайлова.

По ее словам, сегодня боевым медикам тяжело на фронте. Чтобы спасти жизнь защитнику, они должны делать невозможное.

"Сегодня медики на фронте должны изощряться для того, чтобы тяжелые раненые не умирали на долгой эвакуации, в условиях, когда нам НЕ РАЗРЕШАЮТ ЛИТЬ КРОВ НА ЭТОМ ДОГОСПИТАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ. Сегодня врачи садятся в броню и работают в зоне под огнем", – говорится в ее сообщении.

"А у Анны Маляр все хорошо с фронтовой медициной, а еще и раненых пацанов как скот, видимо, не грузят в зловонный плацкарт, который едет сутки в +60 градусов внутри. А у КМС, у которых иногда удается спасать раненых, а иногда — нет. Тоже хочется жить в таком мире", — рассказала она и посоветовала Маляр уволить ее райтера.

Сообщения Алины Михайлой о медицинской помощи раненым военным. ФОТО: скрин/Алина Михайлова

Сообщение Анны Маляр

27 июля в Украине отмечали День медицинских работников. Заместитель министра обороны Анна Маляр поздравила всех причастных и сообщила, что около 80% раненых за час получают надлежащую помощь медработников.

"Уникальный опыт наших врачей давно превосходит мировые стандарты. Сегодня благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству, до 82% раненых и больных украинских военных после лечения возвращаются в строй", — говорится в ее сообщении.

Также, по ее словам, из-за профессионализма украинского медперсонала смертность военных на этапе эвакуации уменьшилась до 1,35%.

"Среди вас специалисты разных направлений: хирурги, офтальмологи, реаниматологи, анестезиологи, травматологи и нейрохирурги, медбраты и медсестры, инструкторы такмеда… И всех вас по праву называют Ангелами в белых халатах", — отметила Маляр.

Напомним, в Сети разгорелся скандал, потому что боевым медикам запретили переливать кровь раненым.

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