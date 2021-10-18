Невестка Кернеса попала в скандал из-за украинофобского анекдота

В Сети призвали украинцев бойкотировать товары ТМ, владелицей которой является женщина.

Невестка покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Юлия Привалова попала в скандал. Поэтому украинцы объявили бойкот продукции торговой марки Yaro, владелицей которой она является.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети активист Сергей Стерненко.

"Невестка Кернеса, сестра нардепа из "Слуги народа" Козака и дочь мэра города Сокиряны. Она ненавидит Украину и любит оккупантов. Выложила фото из Москвы с украинофобским анекдотом", — написал Стерненко.

Так, Юлия Привалова опубликовала фото со своим мужем, сыном Кернеса Даниилом Приваловым на фоне Красной площади в Москве. В комментариях под заметкой украинцы возмутились тем, что родные украинских политиков поехали в Москву, некоторые назвали их "сепаратистами".

На что Привалова отреагировала украинофобским анекдотом о "бандеровцев".

Стерненко призвал известные украинские торговые сети отказаться от сотрудничества с Приваловой, поскольку они торгуют ее печеньем.

Напомним, что в Николаеве преподавателю института права в Одесской юридической академии Сергей Шубину объявлен выговор за антиукраинские высказывания в соцсети. Профессор в комментариях под своим сообщением назвал украинский язык "рвотой".

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