Невесту выбросило из окна 8-го этажа вместе со стеной: местный — о первых минутах после удара в Днепре

Житель Днепра рассказал о первых минутах после российского ракетного удара по многоэтажке.

Об этом пишет dp.informator.ua.

Невеста парня сейчас находится в реанимации. Состояние ее тяжелое, но жизни уже ничего не угрожает. Взрывной волной девушку выбросило из окна 8-го этажа на улицу вместе со стеной. Сверху на нее упала бетонная плита. Бабушка, которая была вместе с девушкой, сейчас считается пропавшей без вести.

По его словам, местные жители в первые минуты после трагедии, не дожидаясь ГСЧСовцев, начали спасать раненых.

"В момент взрыва я находился на паркинге возле своего автомобиля. Как только я услышал взрыв, то сразу приехал сюда. Это произошло через 2 минуты, максимум через 3. Я приехал быстрее, чем первые полицейские и спасатели, и сразу заметил раненых гражданских. Одного мужчину мы достали вот здесь, где сейчас экскаватор. Его зажало бетонной плитой. Мы вместе с несколькими местными ребятами смогли его оттуда достать и передать медикам. Затем из разваленного подъезда мы смогли достать раненую бабушку, которая сейчас находится в больнице. Не дожидаясь спасателей, мы полезли на самый верх этих завалов в поисках тех, кто выжил. Но было очень тяжело, повсюду были люди. Либо раненые, или уже погибшие", – рассказал парень.

Напомним, российские оккупанты 14 января в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре.

По последним данным, число погибших возросло до 25 гражданских людей. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.

Ранее сообщалось, что в Днепре спасли девушку, которая около 20 часов пробыла под завалами. Сейчас врачи борются за ее жизнь

Также стало известно, что в результате российской атаки по Днепру погибли две волонтерки.