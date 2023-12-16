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"Невиданная халатность": солдат армии РФ пожаловался на командование, из-за которого дрон поразил их танк

"Невиданная халатность": солдат армии РФ пожаловался на командование, из-за которого дрон поразил их танк

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
392
Время на прочтение
1 мин
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"Невиданная халатность": солдат армии РФ пожаловался на командование, из-за которого дрон поразил их танк

FPV-дрон атакует российский танк / Фото: скриншот с видео

Российские войска нередко теряют технику и людей по собственной неосторожности.

Так, захватчик пожаловался на халатность командования. Мол, из-за нее украинский дрон поразил российский танк.

Кадры опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Солдат армии РФ жалуется, что из-за халатности командования дрон поразил их танк

Солдат армии РФ жалуется, что из-за халатности командования дрон поразил их танк

"Два танка поставили посреди дороги, где летают дроны. И по одному сегодня дрон вх***чил!", – говорит оккупант.

Учитывая опасность, военный решил накинуть пятками, чтобы не стать жертвой атаки с воздуха.

Ранее один из оккупантов решил не ждать смерти от рук украинских военных. Горе-солдат уничтожил себя с помощью собственного гранатомета.

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Дата публикации
Просмотры
392
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