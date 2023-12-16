"Невиданная халатность": солдат армии РФ пожаловался на командование, из-за которого дрон поразил их танк

Российские войска нередко теряют технику и людей по собственной неосторожности.

Так, захватчик пожаловался на халатность командования. Мол, из-за нее украинский дрон поразил российский танк.

Кадры опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Солдат армии РФ жалуется, что из-за халатности командования дрон поразил их танк

"Два танка поставили посреди дороги, где летают дроны. И по одному сегодня дрон вх***чил!", – говорит оккупант.

Учитывая опасность, военный решил накинуть пятками, чтобы не стать жертвой атаки с воздуха.

Ранее один из оккупантов решил не ждать смерти от рук украинских военных. Горе-солдат уничтожил себя с помощью собственного гранатомета.

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