Невиданная "роскошь": в Мариуполе оккупанты селят людей в общежития вместо обещанных квартир

Оккупанты разрушили дома и жизнь тысяч украинцев в Мариуполе.

Теперь вместо обещанных квартир горожане получают койкоместо в общежитии. Условия для жизни там не самые лучшие.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Людей оставляют налегке

Российские войска умышленно сделали непригодными тысячи домов в Мариуполе, ведь все, что умеют оккупанты, это разрушать и лгать. Так, после оккупации города они обещали раздавать "квартиры в новостройках". К сожалению, людям, которые остались без крыши над головой, предлагаются койкоместа в общежитии.

Условия в общежитии

На фото изображено общежитие, расположенное в центре города, в доме Гипромеза. Напротив него сейчас идет строительство новой многоэтажки на месте разрушенного "дома с часами". Конечно, квартиры будут там продавать в ипотеку, рассчитывая на то, что их будут покупать россияне. Мариупольцам же остается "радоваться" спальным местам и лежать штабелями.

Койкомісці у гуртожитку / Фото: Мариупольский горсовет

"Оккупанты цинично наживаются на мирных жителях. Разрушили город, а теперь под видом "восстановления" отмывают средства. "Русский мир" без прикрас как он есть", – акцентировали в горсовете.

Ранее стало известно, что захватчики в Мариуполе "восстанавливают" почти разрушенные квартиры. Условий для жизни там нет. Впрочем, строители все равно отчитываются о выполнении работ.

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