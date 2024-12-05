Невиданный цинизм: представитель РФ рассмеялся в Совбезе ООН, услышав об убийствах украинских детей (видео)

Россияне продолжают пробивать дно даже находясь в цивилизованном мире.

Заместительница Офиса президента Дария Заровна во время выступления в Совбезе ООН говорила о детях, погибших от ракетных и дроновых ударов россиян. Впрочем, представитель страны-террориста Роман Кашаев цинично рассмеялся.

Кадры публикует ZN.UA.

Представник РФ рассмеялся во время выступления дипломата с Украины в Совбезе ООН

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Дипломатка выступала с докладом о систематических грубых нарушениях прав украинских детей: убийства, сексуальные преступления, незаконные усыновления и милитаризацию маленьких украинцев, которые совершила РФ за время полномасштабной агрессии против Украины.

Примечательно, что самая яркая улыбка на лице "дипломата" появилась после упоминания гибели почти целой семьи во Львове. Речь идет о том, как российская ракета убила жену и троих дочерей Ярослава Базилевича. Трагедия произошла в сентябре 2024 года.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркнули, что безразличие Кашаева лишь подтверждает: террор — часть государственной политики Кремля.

"Почему у этого режима до сих пор есть голос в международных организациях?", — риторически подытожили в Центре.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя отметился "разоблачительным" заявлением о расселении "бандеровцев" в русскоязычных регионах Украины.

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