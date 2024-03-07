Невиданный уровень цинизма: мариупольской школе подарили портрет с Путиным (фото)

Одной из школ Мариуполя перед "выборами" президента РФ представили портрет с Владимиром Путиным. Таким образом враг пытается насадить детям настоящий "культ личности", цинично умалчивая все преступления российского диктатора и его приказы о бомбардировке и блокаде Мариуполя.

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

Мариупольской школе подарили портрет с Путиным

По данным горсовета, в школе "Невской" провели мероприятие, посвященное "важности традиционных духовно-нравственных ценностей". Главной такой прогнозируемой ценностью оказался президент России, изображение которого фигурировало на большом экране. Более того, общественное движение оккупантов "культурный фронт России" подарило школе портрет с Путиным.

"Видимо, главная ценность для россиян – экспорт смерти", – отмечается в сообщении.

Раньше говорилось, что в Мариуполе возникла проблема с беспризорными животными. Их количество после оккупации постоянно растет.

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