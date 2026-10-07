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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Невидимая минная угроза: на Сумщине взрыв в поле унес жизни двоих детей

В Сумской области из-за взрыва неизвестного предмета погибли двое 14-летних парней.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото / © Associated Press

В Сумской области два 14-летних подростка погибли в результате детонации взрывоопасного предмета, на который они нашли в поле.

О трагедии сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«Сегодня вечером на Конотопщине погибли два 14-летних парня. Дети натолкнулись в поле на взрывоопасный предмет. Произошла детонация. К сожалению, от полученных тяжелых ранений они погибли на месте», — сказал глава ОВА.

Григоров напомнил, что Сумщина как прифронтовый регион ежедневно живет в условиях высоких рисков безопасности. Кроме постоянных вражеских атак, остается серьезная опасность обнаружить взрывоопасные предметы. Такие находки нередко представляют смертельную опасность.

«Пожалуйста, будьте максимально осторожны и напоминайте детям: к неизвестным или подозрительным предметам нельзя приближаться, прикасаться к ним или пытаться перенести. Берегите себя и своих близких», — призвал Олег Григоров.

Ранее сообщалось, что в оккупированных Олешках люди взорвались на минах при попытке уехать за продуктами.

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