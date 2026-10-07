Невидимая минная угроза: на Сумщине взрыв в поле унес жизни двоих детей

Иллюстративное фото / © Associated Press

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В Сумской области два 14-летних подростка погибли в результате детонации взрывоопасного предмета, на который они нашли в поле.

О трагедии сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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«Сегодня вечером на Конотопщине погибли два 14-летних парня. Дети натолкнулись в поле на взрывоопасный предмет. Произошла детонация. К сожалению, от полученных тяжелых ранений они погибли на месте», — сказал глава ОВА.

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Григоров напомнил, что Сумщина как прифронтовый регион ежедневно живет в условиях высоких рисков безопасности. Кроме постоянных вражеских атак, остается серьезная опасность обнаружить взрывоопасные предметы. Такие находки нередко представляют смертельную опасность.

«Пожалуйста, будьте максимально осторожны и напоминайте детям: к неизвестным или подозрительным предметам нельзя приближаться, прикасаться к ним или пытаться перенести. Берегите себя и своих близких», — призвал Олег Григоров.

Ранее сообщалось, что в оккупированных Олешках люди взорвались на минах при попытке уехать за продуктами.

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