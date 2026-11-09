Невидимая опасность: двое детей и женщина отравились угарным газом в Ровенской области

Угарный газ / © pixabay.com

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В Дубне в Ровенской области три человека, среди которых двое детей, отравились угарным газом в квартире многоквартирного дома.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Отравление угарным газом в Дубне: что известно о пострадавших

Инцидент произошел 8 ноября около 12:30 в одной из квартир многоквартирного дома. По предварительной информации, причиной отравления стало нарушение правил эксплуатации газового котла.

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Среди пострадавших — двое детей 2011 и 2016 годов рождения, а также 39-летняя женщина. Всех троих доставили каретами экстренной медицинской помощи в реанимационное отделение Дубенской городской больницы.

«В состоянии средней тяжести с предварительным диагнозом „отравление угарным газом“ их доставили каретой экстренной медицинской помощи в реанимационное отделение Дубенской городской больницы», — сообщили в ГСЧС.

В связи с этим событием спасатели обратились к гражданам с оговоркой:

«Ужасный газ не имеет запаха и цвета, поэтому особенно коварен. Будьте внимательны при использовании отопительных приборов и всегда заботьтесь о вентиляции помещений. При опасности звоните „101“ или „112“».

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Напомним, 8 ноября на Киевщине три человека погибли в результате отравления угарным газом. Среди погибших — мужчина 1978 года рождения, женщина 1986 года рождения и девочка 2010 года рождения. Еще один подросток, парень 2010 года рождения, был госпитализирован в детскую больницу.

По предварительной информации ГСЧС, причиной трагедии стала неправильная эксплуатация генератора, работавшего в подвальном помещении.

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