ЧАЭС / © ГСЧС в Киевской области

Прошлогодняя атака российских беспилотников повлекла за собой повреждение нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС, пробив в защитном сооружении дыру. Несмотря на то, что украинские специалисты оперативно установили защитный экран на пробоину, этот «косметический» ремонт не нивелирует риски для ядерной безопасности всей Европы.

Об этом пишет Financial Times.

«Это не украинская проблема. Это игнорируемая континентальная угроза», — комментирует главный инженер ЧАЭС Александр Титарчук.

По словам украинских чиновников, прошлогодний удар дрона не повлек за собой утечку радиации в атмосферу. Но повреждения наружной обшивки НБК и отверстия, просверленные спасателями для тушения пожара, поставили под угрозу работу вентиляционной системы. Она необходима для поддержания влажности ниже 40% и ограничения коррозии металла, из которого изготовлена защитная арка.

Без ремонта вентиляционной системы коррозия начнется уже к концу десятилетия, сказал Бальтазар Линдауэр, руководитель отдела ядерной безопасности ЕБРР.

Утрата герметичности мешает безопасному демонтажу старого «саркофага»

Эксперты говорят, что НБК потерял способность содержать радиоактивные вещества и обеспечивать контролируемую среду для демонтажа находящегося под НБК опасного «саркофага».

«Без герметичной оболочки вся система выйдет из строя… Мы больше не можем поддерживать влажность в необходимых пределах», — отмечает директор ЧАЭС Сергей Тараканов.

В начале октября руководство Чернобыля накрыло главное отверстие НБК защитным экраном. Но чиновники признают, что металлический лист только предотвращает попадание воды, но не устраняет главную угрозу.

Второй этап, по словам Тараканова, станет промежуточным ремонтом стоимостью от 5 до 10 миллионов евро, которые Украина привлекает от доноров. Значительная часть этой работы — герметизация всех небольших отверстий и восстановление части мембраны — должна быть выполнена уже в этом году.

Третий этап будет направлен на полное восстановление функций НБК, которое Тараканов называет «чрезвычайно сложной задачей».

«Учитывая интенсивные радиационные поля непосредственно над разрушенным реактором, это создает серьезный технический вызов», — говорит директор ЧАЭС.

Сейсмические удары и полеты ракет создают риск обрушения конструкций

Более того, ситуацию усложняет продолжение войны. Как отмечает директор станции, над Зоной отчуждения регулярно пролетают вражеские ракеты и дроны, что увеличивает вероятность повторных инцидентов.

«Посадка ракеты или тяжелого беспилотника вблизи арки создает сейсмический удар. Ни один инженер на земле не может гарантировать, что укрытие не рухнет от такого толчка», — говорит Тараканов.

По его словам, на ЧАЭС также находится крупнейшее в мире хранилище отработанного топлива и огромные объемы жидких радиоактивных отходов.

«Удар по любому из этих объектов — умышленный или случайный — может спровоцировать ядерную катастрофу глобального масштаба», — добавляет он.

Международные партнеры оценивают стоимость полного обновления в сотни миллионов евро

По данным ЕБРР, на Счете международного сотрудничества для Чернобыля находится более 70 миллионов евро. Но Арвид Тюркнер, управляющий директор банка в Украине и Молдове, оценивает стоимость проекта «более 500 миллионов евро».

Хотя арка предотвращает выброс загрязненной пыли в окружающую среду, она не блокирует гамма-излучение, грозящее любому, кто будет проводить работы над ней.

На вершине арки вы получите максимальную дозу (20 миллизивертов в год) за 11 часов, — говорит Эванс. — Это усложняет процесс и увеличивает стоимость.

Представители ЕБРР называют международную поддержку Чернобыля «крупнейшим в истории глобальным сотрудничеством по ядерной безопасности», но говорят, что после удара российского дрона над ним нависла «фундаментальная угроза». Впрочем, международные партнеры выражают надежду, что им удастся найти необходимое финансирование.

Напомним, в результате российской атаки Чернобыльская АЭС и ряд питающих украинскую энергосистему критических подстанций оказались под ударом. Несмотря на временное обесточивание ЧАЭС, энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. В то же время, эксперты предупреждают, что удары по узлам АЭС являются частью стратегии Кремля, чтобы разъединить энергосеть Украины.