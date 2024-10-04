"Невидимые сады": в Киеве состоится масштабная выставка 124 украинских художников

В рамках выставки запланированы публичная и образовательная программы, включающие мастер-классы, кураторские экскурсии, лекции от экологов, психологов и художников.

В Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве на протяжении 10-27 октября пройдет масштабная выставка 124 современных украинских художников "Невидимые сады".

Об этом сообщили на сайте музея.

"Этот проект касается глубинных тем устойчивости и восстановления, сосредотачиваясь на двух ключевых аспектах: уязвимости исчезающих растений Украины, пострадавших от войны, и внутренних опор, символом которых являются "невидимые сады", скрытые в каждом из нас", — говорится в анонсе этой масштабной художественной акции.

Также читайте Именитые художники мира приезжают на Киевщину, чтобы оставить свой след на развалинах войны

Выставка включает шесть тематических частей-залов: "Невидимые", "Изобретенные", "Внутренние", "Вечные", "Исчезающие" и "Сады".

"Каждая глава раскрывает различные аспекты гармонии между человеком и природой, подчеркивая роль сада как места восстановления, убежища и равновесия. Здесь можно найти ощущение покоя, как когда закрываешь глаза и представляешь шелест листьев, запах травы, прикосновение к хрупкому лепесток цветка или объятия близких ", – сообщают организаторы.

В рамках выставки запланированы публичная и образовательная программы, включающие мастер-классы, кураторские экскурсии, лекции от экологов, психологов и художников.

Программа выставки "Невидимые сады"

На все лекции-интерактивы и мастер-классы обязательна предварительная регистрация по ссылке.

На экскурсии и лекции экологов регистрация не требуется. Экскурсии проводятся в залах музея, лекции – в лектории. Вход – за билетом музея.

Напомним, ранее в Киеве состоялась выставка артобъектов, созданных современными украинскими художниками из обломков оружия и техники, которые были собраны волонтерами в украинских городах, подвергшихся массированным обстрелам российской армии.