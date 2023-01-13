Невинные жертвы российской агрессии: стало известно, скольких украинцев убили оккупанты за минувшие сутки

Больше всего погибших мирных жителей за минувшие сутки – в Донецкой области.

За минувшие сутки, 12 января, в результате вооруженной агрессии России в Украине погибли четыре гражданских и еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные областных военных администраций.

По его словам, в Донецкой области два человека погибли и двое были ранены, в Запорожской области один человек погиб, в Николаевской области один человек получил ранения, в Харьковской области — двое раненых, в Херсонской области — один погибший и трое раненых.

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Напомним, руководитель прессцентра Сил обороны и охраны "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что сейчас есть признаки того, что Россия готовится к новому массированному обстрелу Украины. В частности, подтягивает необходимые резервы. Атака врага может быть смешанной — ракетами и дронами или происходить волнами.

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