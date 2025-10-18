"Невинный" репост может стоить денег: как в Украине наказывают за фейки и панические слухи

Ноутбук / © Pexels

Миллионы украинцев ежедневно совершают репосты и делятся новостями в соцсетях, даже не подозревая, что один неосторожный клик может привести к реальному штрафу. Эксперт объяснил, какая ответственность предусмотрена за распространение фейков и панических слухов и в каком случае придется платить за свои слова в прямом смысле.

Об этом сообщил адвокат Евгений Булименко.

В Украине действует статья 173-1 Кодекса об административных правонарушениях. Она прямо касается «распространения лживых слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка». Наказание за такое правонарушение, на первый взгляд, небольшое — штраф от 170 до 255 гривен. Однако сам факт привлечения к ответственности может иметь неприятные последствия.

Самое главное, что нужно знать каждому пользователю соцсетей: для того чтобы вас наказали, должен быть доведен умысел.

«Привлечь человека к ответственности можно только в том случае, если будет доказано, что он намеренно распространял ложную информацию, осознавая его последствия», — отмечает юрист.

Именно поэтому, по его словам, если речь идет о случайном репосте сомнительной новости без злого умысла, суды чаще всего закрывают такие дела.

Когда суды все же наказывают

Впрочем, расслабляться не стоит, ведь прецеденты наказания в Украине уже существуют. Они доказывают, что правоохранители и суды следят за инфопространством.

К примеру, в Донецкой области пользователь Facebook получил штраф в 170 гривен за публикацию, которая могла вызвать панику. А в Киеве мужчину признали виновным за создание фейкового Telegram-аккаунта, где он распространял вымышленные истории о конкретном человеке.

Итак, прежде чем распространить «горячую» или сенсационную новость, стоит на мгновение остановиться и подумать. Свобода слова в соцсетях неразрывно связана с ответственностью, и в некоторых случаях цена неосторожного репоста может быть вполне реальной.

