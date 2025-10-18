- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 19
- Время на прочтение
- 2 мин
"Невинный" репост может стоить денег: как в Украине наказывают за фейки и панические слухи
Думаете, за репост не наказывают? Юрист рассказал о реальных случаях, когда украинцы получали штрафы за публикации в соцсетях, и объяснил, как обезопасить себя.
Миллионы украинцев ежедневно совершают репосты и делятся новостями в соцсетях, даже не подозревая, что один неосторожный клик может привести к реальному штрафу. Эксперт объяснил, какая ответственность предусмотрена за распространение фейков и панических слухов и в каком случае придется платить за свои слова в прямом смысле.
Об этом сообщил адвокат Евгений Булименко.
В Украине действует статья 173-1 Кодекса об административных правонарушениях. Она прямо касается «распространения лживых слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка». Наказание за такое правонарушение, на первый взгляд, небольшое — штраф от 170 до 255 гривен. Однако сам факт привлечения к ответственности может иметь неприятные последствия.
Самое главное, что нужно знать каждому пользователю соцсетей: для того чтобы вас наказали, должен быть доведен умысел.
«Привлечь человека к ответственности можно только в том случае, если будет доказано, что он намеренно распространял ложную информацию, осознавая его последствия», — отмечает юрист.
Именно поэтому, по его словам, если речь идет о случайном репосте сомнительной новости без злого умысла, суды чаще всего закрывают такие дела.
Когда суды все же наказывают
Впрочем, расслабляться не стоит, ведь прецеденты наказания в Украине уже существуют. Они доказывают, что правоохранители и суды следят за инфопространством.
К примеру, в Донецкой области пользователь Facebook получил штраф в 170 гривен за публикацию, которая могла вызвать панику. А в Киеве мужчину признали виновным за создание фейкового Telegram-аккаунта, где он распространял вымышленные истории о конкретном человеке.
Итак, прежде чем распространить «горячую» или сенсационную новость, стоит на мгновение остановиться и подумать. Свобода слова в соцсетях неразрывно связана с ответственностью, и в некоторых случаях цена неосторожного репоста может быть вполне реальной.
Напомним, в mono набралось 10 миллионов клиентов. По этому случаю банк запустил масштабный розыгрыш: нужно собирать в приложении лимоны, за которые можно выиграть BMW, миллион гривен, iPhone или поездку в Диснейленд.