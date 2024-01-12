Невозможно без разрешения ТЦК: какие услуги мужчины не получат без нахождения на учете

В частности, военно-учетные документы должны быть при обращении в центр занятости и за медицинской помощью.

В Украине во время мобилизации мужчины призывного возраста могут устроиться на работу и обучение при наличии военно-учетных документов. Кроме того, есть и другие услуги, которыми мужчины не могут воспользоваться без предварительного визита и согласования в ТЦК.

Об этом рассказал руководитель практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Иван Колганов, сообщает "РБК-Украина".

Какие услуги не получат военнообязанные без визита в ТЦК

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Колганов рассказал, что мужчинам призывного возраста становится все сложнее реализовывать свои права без согласия ТЦК. Так, военнообязанный без военно-учетного документа не может устроиться на работу и поступить на учебу.

Какие есть виды военно-учетных документов

Для трех категорий мужчин призывного возраста существуют следующие виды военно-учетных документов:

для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных – военный билет, временное удостоверение;

для резервистов – военный билет.

"Надо обратить внимание, что принимать на работу или зачислять на обучение гражданина можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете. Также и по пересечению государственной границы есть обязательное требование наличия военно-учетного документа", – пояснил юрист.

Проверять все документы о военном учете при приеме мужчины на работу обязаны и частные, и государственные учреждения и организации. В противном случае работодателю грозит штраф.

"В постановлении Кабмина от 30 декабря 2022 года №1487 "О порядке организации и ведении военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" предусмотрено, что государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, учебные заведения и учреждения здравоохранения" должны сообщать правила военного учета граждан под личную подпись в случае приема на работу или на обучение", – рассказал Колганов.

Поэтому в течение недели после приема на работу, обучение или увольнения, завершения обучения упомянутые учреждения должны уведомить ТЦК об изменении учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов.

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Военный билет также необходим в центре занятости, ведь без него военнообязанный не сможет обрести статус безработного.

Требуют ли в больницах военно-учетные документы

В действующем законодательстве не предусмотрены никакие ограничения по лечению военнообязанного в учреждениях здравоохранения. Однако, отметил адвокат, на практике все оказывается не так-то просто.

"Во время обращения в медицинское учреждение мужчины призывного возраста должны иметь при себе документы, среди которых и военно-учетный. Но это не означает, что когда человек нуждается в срочной помощи, врачи будут интересоваться, стоит ли он на учете в военкомате. Они обязаны в первую очередь оказать необходимую медицинскую помощь", – объяснил Колганов.

Он отметил, что если речь идет о плановой медицинской помощи мужчине призывного возраста (длительное лечение, запланированная операция), то у пациента потребуют военно-учетный документ. В случае отказа мужчина будет отправлен в ТЦК.

К слову, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что его ведомство подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, а предидущий документ отозвали из парламента.

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