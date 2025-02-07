"Невозможно формировать какие-либо планы по достижению мира": Ермак высказался о "мирном плане" Трампа

В ОП отреагировали на так называемый "мирный план", о котором пишут западные СМИ.

Невозможно формировать какие-то планы по достижению мира без Украины. Важно, чтобы новая администрация США поскорее получила полную реальную информацию о ситуации на поле боя, о том, как проходит мобилизация, какова ситуация с доставкой вооружений и техники.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в интервью журналистке Associated Press на фоне спекуляций на тему переговоров в западных СМИ.

"Прямая коммуникация с новой администрацией США очень важна для наработки общей позиции по достижению справедливого мира", — заявил руководитель ОП.

По словам Ермака, украинская сторона очень ждет визита спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в феврале, чтобы предоставить всестороннюю информацию о российской агрессии против нашей страны.

Он сообщил, что провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Майклом Волцом. Ожидаются контакты с другими членами администрации Дональда Трампа.

"Акцентировал, что Украина должна подойти к переговорам по установлению справедливого и длительного мира в сильной позиции. Также необходимы гарантии безопасности, что сейчас является одной из тем всех разговоров с партнерами. Украина должна получить сильные гарантии. Речь идет о том, как предотвратить любую потенциальную агрессию со стороны России”, – отметил Ермак.

Напомним, в СНБО отреагировали на так называемые "мирные планы", о которых пишут западные медиа.

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