Невозможно сдержать слез: во Львове прощаются с мамой и тремя дочерьми, погибшими при ударе РФ (видео)

Всех известных слов сострадания будет недостаточно, чтобы утешить убитого горем Ярослава.

Львов провожает в последний путь семью Базилевичей. В результате ракетного удара РФ по городу погибла мама и три дочери.

Кадры похорон были обнародованы в Сети.

Во Львове прощаются с мамой и тремя дочерьми, погибшими во время ракетного удара

Страшно представить, что чувствует отец, которому чудом удалось выжить. Его глаза полны боли и пустоты. Россияне забрали у мужчины самое дорогое, в очередной раз доказав, что они – законченные террористы.

Их убила Россия: люди прощаются с Яриной, Дарьей, Эмилией и Евгенией

У храма святых апостолов Петра и Павла началась церемония погребения мамы Евгении и трех девушек – Ярины, Дарьи и Эмилии. Пришло очень много людей, как молодых, так и старших.

Как отметила корреспондентка ТСН, Базилевичи – это потомки рода Франко. Они активно участвовали в жизни Львова, мама и девушки были пластунами. Они возрождали культуру города, их знало много людей, и они пришли провести погибших в последний путь.

"Яринка — это солнышко. Таких людей... такой семьи... Я никогда таких людей солнечных не встречала, честно. Никогда. Дарка, Эмилька, Женька — это... Я не верю, если честно. Трудно осознать, что таких светлых людей забрали...", – говорит девушка, хорошо знавшая семью.

Люди не сдерживают эмоций – все плачут. Они не могут понять, что девушек больше нет.

"Семья прекрасная, не о чем говорить. Извините, но слов просто нет. Есть только слезы и большая боль. Больше ничего", – с грустью констатировала пришедшая на церемонию женщина.

Напомним, в результате ракетного удара РФ по Львову 4 сентября погибла почти вся семья : жена и трое дочерей. Выжить удалось только мужчине.

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