"Невозможно установить дату и причину смерти": в Кривом Роге приемным родителям, которые сожгли тело дочери, изменят обвинения

"Невозможно установить дату и причину смерти": в Кривом Роге приемным родителям, которые сожгли тело дочери, изменят обвинения

На прошлом заседании супруги отказались давать показания.

В Кривом Роге Дзержинский райсуд Кривого Рога продолжил слушание дела Амины Менго, тело которого после смерти сожгли ее приемные родители Юрий и Татьяна Кудрявцевы.

Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Уже более 4 лет в Кривом Роге судят супруги Кудрявцевы, которые сожгли тело названной дочери, вывезли его в другую область и утопили в водоеме.

На прошедшем заседании Кудрявцевы отказались давать показания. На последнем — прокурор сказал, что изменит обвинение супругам, поскольку невозможно установить дату и причину смерти. Для того, чтобы согласовать это с руководителем прокуратуры, нужно несколько дней.

Напомним, что в начале июля 2017 года супруги Кудрявцевы разыграли настоящий спектакль — заявив об исчезновении своей 6-летней названной дочери Амины Менго. По словам родителей, ребенок вышел из авто в туалет, когда они ехали на железнодорожный вокзал, или села назад, они не заметили, а исчезновение ребенка обнаружили уже на вокзале.

На поиски девочки вышли правоохранители и волонтеры. Они прочесали территорию в районе железнодорожного вокзала, но ребенка так и не нашли. В тот же день Юрий Кудрявцев признался, что тело девочки они частями сожгли в печи и утопили в нескольких водоемах.

Причина смерти ребенка неизвестна. Предполагают, что девочку могли убить, а чтобы скрыть следы убийства, ее тело сожгли. Сами же родители говорят, что обнаружили Амину мертвой.

В течение нескольких лет полицейские проводили экспертизы, чтобы установить причины смерти девочки, но это не удалось сделать, так что через 4 года после загадочной смерти останки девочки похоронили.

Татьяну Кудрявцеву подозревают в совершении преступлений, предусмотренных

частью 3 статьи 297 УК поругание над телом умершего по предварительному сговору;

частью 2 статьи 383 УКУ предоставление заведомо ложных показаний;

частью 2 статьи 384 УКУ предоставление заведомо ложных показаний потерпевших исходя из корыстных мотивов и создания доказательств.

Юрия Кудрявцева подозревают в совершении преступлений, предусмотренных:

частью 3 статьи 297 УК поругание над телом умершего по предварительному сговору;

частью 2 статьи 384 УКУ предоставление заведомо ложных показаний потерпевших исходя из корыстных мотивов и создания доказательств.

Следует отметить, что дом семейного типа Кудрявцевых считался образцовым, там воспитывалось 8 детей.

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