"Невозможный" выбор для Украины: СМИ выдвинули два сценария развязки войны

Журналисты отмечают, что в этом году Украине придется только обороняться.

Украина оказалась перед невозможным выбором: уступить территории, чтобы обеспечить жизнь граждан, или бороться за свои территории.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

"Украинские лидеры говорят, что каждый дюйм территории стоит борьбы, но их армия истощена после неудачного контрнаступления в прошлом году, а крайне необходимый дополнительный пакет помощи застрял в Конгрессе. Россия, имея большую армию и набирающую обороты военную экономику, давит на своего меньшего соседа ", – говорится в публикации.

Кроме того, журналисты отмечают, что в этом году Украине придется только обороняться, пытаясь ограничить территориальные потери в условиях военного превосходства российских оккупантов.

В то же время, возвращение уже оккупированных Россией территорий – это проблема, которая требует "деликатного вычисления" и взвешивания ценности этих территорий против ограниченности украинских ресурсов, человеческих жизней и морального состояния общества.

В издании отмечается, что неумолимые атаки россиян на Авдеевку, несмотря на огромные потери, продемонстрировали решимость Москвы покорить Украину. На фоне острой нехватки снарядов украинская армия также сталкивается с дефицитом новобранцев взамен истощенных бойцов, воюющих подряд два года. Но руководство государства не решается продолжить мобилизацию, потому что это политически чувствительное решение, отмечают авторы публикации.

Напомним, что на территории Луганской области неизвестные жестоко застрелили двух оккупантов.

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