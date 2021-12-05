Невыносимый холод и сырость: оккупанты два месяца удерживали в подвале украинского политзаключенного

Невыносимый холод и сырость: оккупанты два месяца удерживали в подвале украинского политзаключенного

Оккупанты в колонии Симферополя отправили узника в карцер за якобы "нарушение режима".

Украинский политзаключенный Андрей Захтей два месяца удерживался в подвале карцера колонии строгого режима в оккупированном Симферополе.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Оккупанты отправили узника в карцер за якобы "нарушение режима". По словам омбудсменки, Захтей был вынужден находиться в невыносимых условиях холода и сырости. Политзаключенный имеет хронические заболевания, язву желудка. Он жалуется на боли в спине из-за травмы позвоночника, онемение рук и ног.

Денисова отметила, что такие действия оккупантов "противоречат нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункту 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН".

Она призвала российскую омбудсменку Татьяну Москалькову обеспечить Захтею надлежащие условия содержания, предоставить необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения его в карцер.

Напомним, в феврале 2018 года так называемый "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил украинца Андрея Захтея к 6,5 годам колонии строгого режима за якобы подготовку диверсий. По делу о так называемых "крымских диверсантах" был осужден и Евгений Панов, освобожденный в рамках обмена пленными. В свою очередь Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

Андрей Захтей был задержан на оккупированном полуострове в августе 2016 года. Российские спецслужбы утверждают, что он был членом группы диверсантов, которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры оккупированного Крыма. Власти Украины называют эти обвинения провокацией РФ.

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