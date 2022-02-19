Невыполнение обязанностей по уходу за ребенком: родителям 16-летнего виновника смертельного ДТП в Харькове на Infiniti, сообщили о подозрении

Невыполнение обязанностей по уходу за ребенком: родителям 16-летнего виновника смертельного ДТП в Харькове на Infiniti, сообщили о подозрении

С ноября 2019 по октябрь 2021 несовершеннолетний совершил ряд административных и уголовных правонарушений.

Силовики сообщили о подозрении матери и отцу 16-летнего водителя, которого будут судить за смертельное ДТП на проспекте Гагарина, по факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, с ноября 2019 по октябрь 2021 несовершеннолетний совершил ряд административных и уголовных правонарушений. Напомним, что 26 октября 2021 года в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобиля Infiniti под управлением 16-летнего водителя и автомобиля Chevrolet Aveo, водитель которого погиб на месте. Три пассажира Infiniti получили телесные повреждения.

А в ноябре 2019 года несовершеннолетний, находясь в одном из харьковских супермаркетов, устроил стрельбу. Во время конфликта с матерью и братом своей одноклассницы, парень получил пневматический пистолет и выстрелил в них, нанеся телесные повреждения.

Офис генерального прокурора

"Определением суда к несовершеннолетнему применены принудительные меры воспитательного характера и переданы под надзор матери до достижения им совершеннолетия. Однако, не выполняя требования суда, мать систематически выезжала за границу, из-за чего сын оставался без присмотра", — говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, что ранее в Харькове судья, которая должна рассматривать дело 16-летнего виновника аварии, заявила о самоотводе.

Читайте также:

ДТП в Харькове: автомеханическая экспертиза подтвердила – стрелка спидометра "Infiniti" замерла на отметке "180"