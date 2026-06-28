Невысадка десанта: эксперт назвал лучший способ освобождения Крыма

Захватчики в Крыму / © Associated Press

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Ни лобовой штурм, ни десантная операция не позволят добиться желаемого результата в освобождении временно оккупированного Крыма.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил военный историк и аналитик Михаил Жирохов.

По его словам, военный опыт свидетельствует, что любая попытка штурма или высадки десанта в Крыму будет сопровождаться огромными потерями, ведь оборонять остров гораздо легче, чем наступать на него.

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Поэтому, подчеркнул эксперт, военные действия должны быть направлены, прежде всего, на изоляцию Крыма, чтобы российские оккупанты остались без питьевой воды, боеприпасов и горючего.

Жирохов также напомнил исторический пример 1920 г., когда войска генерала Врангеля были вынуждены покинуть Крым и эвакуироваться в Галлиполи, а впоследствии в Европу, поскольку удерживать полуостров стало невозможно.

Говоря о возможной десантной операции, аналитик обратился к примерам Второй мировой войны. В частности, он упомянул Керченский десант 1942 года и плацдарм «Малая земля», которые, по его словам, демонстрируют, что подобные операции сопровождаются очень большими человеческими потерями.

«Защищать Крым от таких ударов проще, чем наступать. Поэтому я уверен, что вся ситуация в Крыму будет разворачиваться только вокруг его изоляции», — прокомментировал эксперт.

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Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму на фоне усиления Украиной кампании ударов средней и дальней дальности так называемая «власть» объявила чрезвычайное положение.

Мы ранее информировали, что журналист, публицист Виталий Портников заявил, что дальнейшая судьба Крыма заключается в осознании политическим руководством РФ необходимости исправлять собственную Конституцию.

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