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Невзоров о введении Путиным военного положения: "Существо не знает, как расхлебывать заварившую кровавую кашу"

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Невзоров о введении Путиным военного положения: "Существо не знает, как расхлебывать заварившую кровавую кашу"

Фото: Associated Press

Над Киевом ПВО сбила вражеские ракеты.

Сегодня, 19 октября, российский диктатор Владимир Путин ввел "военное положение" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской , Херсонской и Запорожской областей.

Выступающий против войны в Украине российский журналист Александр Невзоров прокомментировал решение Путина.

"Это существо (имея в виду Путина — ред.) не имеет никакого представления о том, как расхлебывать ту кровавую кашу, которую она заварила под влиянием галлюцинаций и наглости. "Военное состояние" — бессмысленная мера, которая никак не меняет ситуацию. Просто путин "методом тыка" пытается влиять на непонятные и незнакомые ему процессы. Это еще одна глупость, доказывающая, что президент России, как минимум, профнепригоден. Путин просто не знает, что ему делать и перебирает формальные приемчики. Ничего нового в этом объявлении нет: военная цензура, беспредел дураков, право власти на любой беспредел – все это существовало и без сегодняшних деклараций. Обсуждать это скучно", — написал он.

Напомним, что военный разведчик США в отставке Дэвид Дебатто считает, что время российского диктатора Путина подходит к концу. За спиной у Путина фактически начинают делить власть.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
11к
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