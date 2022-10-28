Неявка по повестке: какое наказание уклонистам предусмотрено в Украине

Наказание уклонистам в Украине предусмотрено в зависимости от вида повестки, которую они проигнорировали. Может быть административная или уголовная ответственность.

Об этом рассказал адвокат адвокат Виталий Гаделия.

Всего есть четыре вида повесток:

на прохождение срочной военной службы (сейчас их не выдают);

(сейчас их не выдают); на уточнение данных ;

; на прохождение военно-врачебной комиссии ;

; на прибытие на призывной пункт.

Если призывнику вручили повестку на уточнение данных или прохождение комиссии, и он не явился – предусмотрена административная ответственность. Максимальный штраф — 8500 грн. Он может быть назначен в случае повторного правонарушения, в частности, для должностных лиц на предприятиях.

"Например, если руководитель не передал повестку работнику. Ведь если представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки придет на предприятие и не застанет того или иного работника, оставляет повестку, и обязанность ее передать возлагается на предприятие", - пояснил юрист.

Уголовная ответственность наступает для лиц, прошедших медицинскую комиссию, признанных пригодными, они получили мобилизационное распоряжение и не явились. Максимальный срок - до 5 лет лишения свободы.

"Если дважды вручили лицу повестку на уточнение данных, оно не явилось, и его дважды привлекли к админответственности, то уже третий раз могут открыть уголовное производство и пытаться привлечь к уголовной ответственности. Были такие решения", - добавил адвокат.

Напомним, главный военком Киева ответил, законно ли раздавать повестки вне домашнего адреса: в магазинах, ТЦ и на блокпостах. Также он объяснил, зачем проводят рейды, во время которых раздают повестки нарушителям комендантского часа.

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