Неявка в ТЦК с 1 января: чем грозит игнорирование повестки

Штраф за неявку в ТЦК даже может обернуться тюремным сроком.

В Украине идет мобилизация в соответствии с действующим законодательством. За нарушение предусмотрены штрафы и даже тюремный срок.

Что известно об административной и уголовной ответственности за неявку в ТЦК, сообщает УНИАН.

Постановление Кабмина №1487 предусматривает, что военнообязанным нужно быть на военном учете, приезжать в местный центр комплектования по вызову, проходить медосмотр, обучение и отправляться на службу. Если же проигнорировать вызов в ТЦК или, например, подпортить военно-учетный документ, то грозит ответственность по админстатам.

Если военнообязанный не стал на учет, не сообщил соответствующие органы об изменении места жительства или своих данных – предусмотрен штраф за неявку по повестке. Он варьируется в пределах 17–25,5 тыс. грн. Для юридических лиц – 34-59 тыс. грн. Проверить наличие штрафа можно в Действии и Opendatabot.

Штраф за неявку в военкомат может обернуться тюремным сроком. Он предусмотрен, если человек прошел врачебную комиссию, но проигнорировал "боевую" повестку. Военнообязанному может грозить пять лет тюрьмы. Если есть смягчающие обстоятельства, то может быть условно с испытательным сроком.

Юрист Сергей Савинский рассказывал, что в случае неуплаты средства могут изъять с ваших счетов и даже принудительно продать имущество для погашения долга, если он превышает 160 тыс. грн. гривен.

Отмечается, что в этом году повестки начали рассылать заказным письмом по почте. По словам адвоката Марии Михайленко, за ее игнорирование может грозить 17-25 тыс. грн штрафа, если бы вы забрали ее, но в ТЦК не пришли.

Напомним, начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало объяснил, как мужчине не попасть в розыск. Ведь если человек получил повестку лично и через три дня не явился, можно подать его в розыск.

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