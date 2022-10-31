Неявка в военкомат: адвокат рассказал, какое наказание ждет уклоняющихся

Наказание за неявку в военкомат зависит от вида повестки, которую проигнорировал военнообязанный. Читайте больше в материале ТСН.ua.

Ожидается, что мобилизация в Украине будет продолжаться, поскольку существует необходимость в дополнении армии. Адвокат Виталий Гаделия объяснил изданию НВ, какое наказание может ожидать уклонистов, которые решили проигнорировать повестку и не явились в военкомат.

Следует отметить, что наказание в Украине зависит от вида повестки, полученной военнообязанным.

Вообще видов повестки есть четыре:

прохождение срочной службы (во время действия военного положения не вручается);

уточнение данных;

прохождение военно-врачебной комиссии;

прибытие в призывной пункт.

Если военнообязанный украинец проигнорировал повестку на уточнение данных или прохождение военно-врачебной комиссии, его ждет административная ответственность. В этом случае максимальный штраф может составить 8500 гривен. Однако такую сумму назначают только при повторном правонарушении, в том числе и для должностных лиц на предприятиях. Здесь следует объяснить. К примеру, если представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки пришел на предприятие и не застал работника, которому нужно было вручить повестку, он оставляет документ руководителю, который обязан передать его. Если руководитель этого не сделает, ему будет выписан штраф.

Военнообязанным, уже прошедшим медицинскую комиссию и затем не явившимся на мобилизационное распоряжение (повестка на прибытие в призывной пункт), может угрожать уголовная ответственность (лишение свободы на срок до пяти лет).