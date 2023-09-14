Незаконная депортация в РФ: омбудсмен рассказал, сколько похищенных детей удалось вернуть Украине

В Украину удалось вернуть 386 украинских детей, вывезенных в РФ.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сказал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

“386 детей были возвращены с момента создания отдельного координационного штаба под руководством Андрея Ермака, действующего и отвечающего за возвращение украинских детей. Это только те дети, которые были депортированы на территорию РФ», — сказал он.

«Кроме мы начинаем накопление информации, которая вскоре появится официально – это дети, которых мы возвращаем с временно оккупированной территории. Мы решили разделить эти цифры, потому что одно дело вернуть после депортации ребенка с территории РФ, другое дело когда мы возвращаем детей, которые были принудительно перемещены в пределах временно оккупированной территории Украины», — рассказал омбудсмен.

"Последних троих детей, которых мы вернули, это произошло вчера, и я об этом официально заявил", — добавил он.

Ранее мы информировали, что Украина вернула группу детей из российского плена.

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