Учитель выборол свое увольнение из войска / © Офис Омбудсмена Украины

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Незаконно мобилизованный учитель из Полтавской области был уволен с военной службы. Он имел законное право на отсрочку , однако оказался в армии.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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«Почти год мужчина вместе с женой пытался добиться справедливости. Они обращались ко мне, в суд, в поисках правовой защиты», — написал омбудсмен.

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Дело попало в Офис омбудсмана. Запустили комплексный механизм реагирования: привлекли НПУ, ВСП и органы военного управления. Проверка ВСП дала результат: материалы по возможным противоправным действиям должностных лиц Кременчугского РТЦК и СП передали в прокуратуру. В октябре 2025 года сведения внесли в ЕРДР по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины.

© Офис Омбудсмена Украины

«Впоследствии суд признал призыв противоправным, отменил соответствующий приказ и обязал воинскую часть уволить мужчину. Однако выиграть суд — еще не значило восстановить справедливость. Решение нужно было выполнить. Поэтому мы продолжали держать ситуацию на контроле, пока не добились реального результата», — отметил Лубинец.

Мужчина был уволен с военной службы. Он стал на воинский учет по месту жительства.

«Почему человек, имеющий законное право на отсрочку, должен тратить месяцы, а иногда и годы своей жизни, силы и ресурсы, чтобы доказать очевидное? Почему он должен проходить суды, обращаться в различные институты и добиваться выполнения решения суда, чтобы получить то, что ему гарантировано законом? Именно поэтому я подчеркиваю: нужны не только реакции на отдельные нарушения, но и системные изменения в мобилизационных процессах», — подчеркнул уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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© Офис Омбудсмена Украины

Скандал во Львовской области

Напомним, ТЦК мобилизовал учителя трудового обучения Себечевской гимназии с полной недельной нагрузкой прямо во время учебного процесса. Оказалось, что его причислили к воинской части в тот же день – 2 сентября 2025 года.

Уже 3 сентября гимназия обратилась в ТЦК с письмом, в котором сообщила, что мужчина работает в заведении с 15 сентября 1992 года с полной недельной нагрузкой. Затем 23 сентября учебное заведение повторно направило запрос, чтобы выяснить, учли ли право педагога на отсрочку, поскольку образовательный процесс остался без преподавателя.

В то же время, в ТЦК против иска возражали и указывали, что мужчина обновил данные в июне 2024 года, но лично не обращался с заявлением о предоставлении отсрочки, не предоставлял подтверждающих документов и не был забронирован в установленном порядке.

Суд полностью удовлетворил иск учителя, признав действия ТЦК незаконными и отменив приказ о его зачислении в воинскую часть.

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