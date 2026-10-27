ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
566
Время на прочтение
2 мин

Незаконно мобилизованного учителя с Полтавщины уволили с военной службы — детали скандала

В Полтавской области учитель имел законное право на отсрочку, но все равно оказался в армии. После почти года борьбы и судов он выборол свое увольнение из армии.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Учитель выборол свое увольнение из войска

Учитель выборол свое увольнение из войска / © Офис Омбудсмена Украины

Незаконно мобилизованный учитель из Полтавской области был уволен с военной службы. Он имел законное право на отсрочку , однако оказался в армии.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Почти год мужчина вместе с женой пытался добиться справедливости. Они обращались ко мне, в суд, в поисках правовой защиты», — написал омбудсмен.

Дело попало в Офис омбудсмана. Запустили комплексный механизм реагирования: привлекли НПУ, ВСП и органы военного управления. Проверка ВСП дала результат: материалы по возможным противоправным действиям должностных лиц Кременчугского РТЦК и СП передали в прокуратуру. В октябре 2025 года сведения внесли в ЕРДР по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины.

/ © Офис Омбудсмена Украины

© Офис Омбудсмена Украины

«Впоследствии суд признал призыв противоправным, отменил соответствующий приказ и обязал воинскую часть уволить мужчину. Однако выиграть суд — еще не значило восстановить справедливость. Решение нужно было выполнить. Поэтому мы продолжали держать ситуацию на контроле, пока не добились реального результата», — отметил Лубинец.

Мужчина был уволен с военной службы. Он стал на воинский учет по месту жительства.

«Почему человек, имеющий законное право на отсрочку, должен тратить месяцы, а иногда и годы своей жизни, силы и ресурсы, чтобы доказать очевидное? Почему он должен проходить суды, обращаться в различные институты и добиваться выполнения решения суда, чтобы получить то, что ему гарантировано законом? Именно поэтому я подчеркиваю: нужны не только реакции на отдельные нарушения, но и системные изменения в мобилизационных процессах», — подчеркнул уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

/ © Офис Омбудсмена Украины

© Офис Омбудсмена Украины

Скандал во Львовской области

Напомним, ТЦК мобилизовал учителя трудового обучения Себечевской гимназии с полной недельной нагрузкой прямо во время учебного процесса. Оказалось, что его причислили к воинской части в тот же день – 2 сентября 2025 года.

Уже 3 сентября гимназия обратилась в ТЦК с письмом, в котором сообщила, что мужчина работает в заведении с 15 сентября 1992 года с полной недельной нагрузкой. Затем 23 сентября учебное заведение повторно направило запрос, чтобы выяснить, учли ли право педагога на отсрочку, поскольку образовательный процесс остался без преподавателя.

В то же время, в ТЦК против иска возражали и указывали, что мужчина обновил данные в июне 2024 года, но лично не обращался с заявлением о предоставлении отсрочки, не предоставлял подтверждающих документов и не был забронирован в установленном порядке.

Суд полностью удовлетворил иск учителя, признав действия ТЦК незаконными и отменив приказ о его зачислении в воинскую часть.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie