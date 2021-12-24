Незаконно переправили через украинскую границу более 300 тыс. человек: Министра транспорта России уведомлено о подозрении

Незаконно переправили через украинскую границу более 300 тыс. человек: Министра транспорта России уведомлено о подозрении

С апреля 2014 по ноябрь 2020 до полуострова Крым и с него совершено более 34 тысяч незаконных авиарейсов.

Действующему Министру транспорта России и его заместителю уведомлено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины.

Об этом идет речь на сайте Офиса генпрокурора Украины.

Пресс-служба генпрокурора Украины сообщает, что по данным следствия, подозреваемые, находясь на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика России ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым, организовали преступную схему.

В соответствии с ней с апреля 2014 по ноябрь 2020 до полуострова Крым и с него совершено более 34 тысяч авиарейсов. Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек.

"Рейсы проводили вопреки нормам международного права и воздушного права Украины. Несмотря на наличие прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендаций по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российской авиакомпанией выполнялись незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт "Симферополь" и в обратном направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной. По состоянию на 23 декабря вдоль наших границ находятся 52 батальонно-тактические группы.

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