Незаконно пересекали границу, чтобы доставить сигареты: в Ивано-Франковской области задержали самолет АН-2

Незаконно пересекали границу, чтобы доставить сигареты: в Ивано-Франковской области задержали самолет АН-2

Правоохранители устанавливают, что еще преступники могли переправлять в Румынию и другие страны.

В Ивано-Франковской области пограничники задержали “кукурузник” АН-2, который незаконно пересек украинско-румынскую границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, “кукурузник” минимум два раза незаконно пересек границу. Совершалось это, скорее всего, для переправки сигарет. На самом же самолете не было регистрационных знаков.

"Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 334 УКУ "Нарушение правил международных полетов" и ст. 281 УКУ "Нарушение правил воздушных полетов", направлено сообщение в Коломыйский РУП ГУ НП в Ивано-Франковской области", — подчеркнули в пограничной службе.

Правоохранители устанавливают, что еще преступники могли переправлять в Румынию и другие страны.

Напомним, что в Черновицкой области в пограничном отряде загадочно умирают военнослужащие.

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