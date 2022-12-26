Незаконно пересекли границу и потерялись в горах: в Закарпатье ищут 4 мужчин

С воскресенья, 25 декабря, пограничники Украины и Румынии на Закарпатье разыскивают четырех потерявшихся в горах мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, 25 декабря в районе горы Пип Иван Мармаросский румынские пограничники задержали двух граждан Украины, незаконно пересекших украинско-румынскую границу. Они сообщили, что вместе с ними находились еще четверо мужчин, которые исчезли из их поля зрения.

Пограничники организовали совместные с румынскими коллегами продолжающиеся и по сей день поисковые мероприятия. На сегодняшний день к поискам привлечена вертолетная авиация с обеих сторон границы.

"Поиски усложняет высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствует использованию автомобильной техники. Предостерегаем всех желающих воздержаться от походов в высокогорье и не подвергать свою жизнь опасности", — говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье из-за лавины обрушилась гора – камни падали прямо на голову людям (шокирующее видео).

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