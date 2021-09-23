Незаконно задержанному в Крыму Джелялову ужесточили обвинение — адвокат

Заместителю председателя Меджлиса выдвинули новые обвинения.

Сотрудники ФСБ России в оккупированном Крыму выдвинули новые обвинения заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову.

Об этом в среду, 22 сентября, сообщил адвокат политзаключенного Николай Полозов.

Отмечается, что теперь Джелялов обвиняется в:

совершении диверсии в составе организованной группы (п. "А", ч. 2 ст. 281 УК РФ);

незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Санкция по первой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, а по второй — от 10 до 15 лет заключения.

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По словам Полозова, своей вины заместитель главы Меджлиса не признает. "Давать показания на дополнительном допросе он отказался, воспользовавшись правом обвиняемого не давать показания", — отметил адвокат.

Он добавил, что в целом состояние Джелялова удовлетворительное, а условия содержания "особых нареканий пока не вызывают".

Как сообщалось, в среду, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в ООН призвал международное сообщество поддержать освобождение заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова и еще около 450 украинцев, незаконно удерживаемых в ОРДЛО и РФ.

Напомним:

3-4 сентября оккупационные "правоохранительные органы" в Крыму провели очередные незаконные обыски и задержания граждан Украины. В частности, неизвестные ворвались в дом первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Их всех незаконно задержали и вывезли в неизвестном направлении.

граждан Украины. В частности, неизвестные ворвались в дом первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Их всех незаконно задержали и вывезли в неизвестном направлении. 6 сентября районный "суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых на два месяца — до 4 ноября. Им объявили подозрение по статье "диверсия" Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет. Оккупанты обвиняют крымских татар в якобы причастности к повреждению газопровода в районе села Перевальное под Симферополем.

Новости мира: в Крыму вновь произошли облавы, Наримана Джелялу арестовали на 2 месяца

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