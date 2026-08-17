Незаконное бронирование: полиция взялась за "мертвые души" на предприятиях

Бронирование работников от мобилизации

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Полиция взялась за масштабные проверки бронирования военнообязанных из-за массовых злоупотреблений. Правоохранители разоблачают схемы с фиктивным трудоустройством и фальсификацией в реестрах.

Об этом временный исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе рассказал в интервью «Цензор.Нет».

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Цуцкиридзе сообщил, что в настоящее время в рамках уголовных производств проверяются обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2500 военнообязанных.

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«Одна из распространенных схем — фиктивное трудоустройство: человека оформляют на предприятие, имеющее право бронировать работников, хотя фактически он там не работает. Есть случаи, когда это за деньги организуют посредники или в информационные системы и реестры вносят недостоверные сведения», — рассказал вр.и.о. главы Нацполиции.

По его словам, подобные схемы подрывают доверие к самому механизму бронирования. Как объяснил Цуцкиридзе, когда человек покупает место на предприятии исключительно для получения отсрочки, под сомнение автоматически может попасть и законность бронирования работников, действительно работающих на этом предприятии и имеющих соответствующее право.

«Поэтому для нас важно не только разоблачать злоупотребления, но и четко отделять их от законного бронирования людей, работа которых действительно нужна государству», — добавил чиновник.

Напомним, Цуцкиридзе также сообщил, что Нацполиция разоблачила организованные преступные группы с участием чиновников ТЦК, ВВК, ЦПАУ и гражданских посредников, которые зарабатывали на уклонистах, изготовляя фиктивные документы о непригодности к военной службе. На фоне этого правоохранители проводят масштабные обыски и проверяют происхождение активов фигурантов, поскольку часто доходы чиновников не соответствуют их официальным заработкам.

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