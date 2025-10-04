Незаконное отключение коммуналки: адвокат объяснила, как защитить свои права и восстановить услуги

Отключение коммунальных услуг в большинстве случаев является незаконным / © Associated Press

В Украине участились случаи неправомерного прекращения предоставления коммунальных услуг , включая отключение от отопления или электроэнергии. Юристы отмечают, что такие действия поставщиков являются прямым нарушением законодательства, а потребители, исправно оплачивающие счета, имеют право на бесперебойное получение качественных услуг.

Об этом рассказала адвокат, кандидат юридических наук Анна Даниэль в комментарии «24 Каналу».

Когда отключение коммунальных услуг считается законным

Адвокат объяснила, что одностороннее прекращение предоставления коммунальных услуг без надлежащих оснований запрещено законом. Поставщик может временно прекратить поставки только в строго определенных случаях:

из-за аварийных ситуаций;

в связи с проведением ремонтных работ;

при наличии задолженности, превышающей три месяца (с соблюдением процедуры);

по решению суда.

Даже если у потребителя есть долг, поставщик не может просто так отключить услуги.

«Даже при наличии долга поставщик обязан соблюдать установленную процедуру. Сам факт задолженности не лишает человека права на судебную защиту», - подчеркнула Анна Даниэль.

Алгоритм действий в случае незаконного отключения

Если потребителя отключили от коммунальных услуг неправомерно, адвокат советует действовать последовательно, чтобы быстро возобновить поставки и защитить свои права:

Фиксация факта . В первую очередь необходимо зафиксировать факт отключения, составив акт. Это следует сделать в присутствии представителей ЖЭКа, ОСМД или соседей. Акт станет ключевым доказательством дальнейших действий. Жалоба поставщику. Составьте и подайте письменную жалобу непосредственно поставщику услуг. В документе потребуйте немедленно возобновить поставки и предоставить объяснения о причинах отключения. Обращение к контролирующим органам . Если поставщик не реагирует, жалобу можно подать в высшие контролирующие органы. В зависимости от услуги это может быть Госпродслужба или НКРЭКУ (если проблема касается электроэнергии). Иск в суд . Потребитель имеет право подать иск в суд и потребовать не только возобновления услуги, но и возмещения материального и морального ущерба, причиненного неправомерными действиями. Обеспечительные меры . В исковом заявлении следует просить суд применить так называемые обеспечительные меры. Эта формулировка означает, что суд может обязать поставщика возобновить предоставление услуги на время рассмотрения судебного дела.

Если отключение затронуло не только одну квартиру, а весь подъезд или дом, Анна Даниэль советует пострадавшим соседям объединиться и подавать коллективное обращение или иск, что значительно усилит их правовую позицию при рассмотрении дела в суде.

Напомним, в НБУ предупредили о неизбежном подорожании коммуналки . С 2026 года ожидается постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.