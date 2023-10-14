Незаконное пересечение границы военнообязанными – что грозит уклонистам

По состоянию на сегодняшний день ответственность за незаконное пересечение границы военнообязанными гражданами по поддельным документам, а именно загранпаспортом, или в случае пересечения вне официальных пунктов пропуска наказывается исключительно административным штрафом.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Также он добавил, что к ответственности можно привлечь в том случае, если не истек год с момента того, как человек пересек границу.

"Все прекрасно понимают, что привлечь к ответственности за пересечение границы в случае отсутствия какого-либо запрета пересечения границы, а фактически создания искусственных препятствий в пересечении границы невозможно. Все должны знать, что у нас также существует Конституция Украины. Даже если ее захотят изменить, все эти изменения, которые будут происходить во время войны и таким образом, будут незаконны. Закон не имеет обратной силы во времени, если он ухудшает положение личности", — отметил Кравец.

Напомним, представитель ТЦК объяснил, что нельзя делать работникам военкомата во время вручения повестки.

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