Незаконное пересечение границы: в ГПСУ оценили тенденцию

Попытки незаконного пересечения границы осенью значительно снизились. В частности, этому способствуют погодные условия.

Об этом в эфире «Мы Украина» рассказал Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины.

Как детализировал представитель ведомства, в этом году пик задержания нарушителей был фиксирован в августе.

«Это было самое большое количество за все месяцы этого года, но уже начиная с сентября и октябрь тоже идет тенденция к спаду. Этому, конечно, способствуют и погодные условия», — отметил Демченко.

По словам Демченко, осенью и зимой желающих незаконно пересечь границу меньше.

Напомним, на границе Украины и Молдовы зафиксировали мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу.

Да, его документы были просрочены. Женщина предложила пограничникам взятку в размере $500, чтобы те «закрыли глаза» на этот факт. Правоохранители отказали.

По этому факту полиция приступила к проверке. Фигурантам грозит уголовная ответственность.