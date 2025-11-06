- Дата публикации
Незаконное пересечение границы: в ГПСУ оценили тенденцию
В Украине снизился показатель незаконного пересечения границы со стороны уклонистов.
Попытки незаконного пересечения границы осенью значительно снизились. В частности, этому способствуют погодные условия.
Об этом в эфире «Мы Украина» рассказал Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины.
Как детализировал представитель ведомства, в этом году пик задержания нарушителей был фиксирован в августе.
«Это было самое большое количество за все месяцы этого года, но уже начиная с сентября и октябрь тоже идет тенденция к спаду. Этому, конечно, способствуют и погодные условия», — отметил Демченко.
По словам Демченко, осенью и зимой желающих незаконно пересечь границу меньше.
Напомним, на границе Украины и Молдовы зафиксировали мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу.
Да, его документы были просрочены. Женщина предложила пограничникам взятку в размере $500, чтобы те «закрыли глаза» на этот факт. Правоохранители отказали.
По этому факту полиция приступила к проверке. Фигурантам грозит уголовная ответственность.