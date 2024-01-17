Незаконное прослушивание и видеосъемка журналистов Bihus.Info: СБУ официально прокомментировала инцидент

В Украине правоохранители расследуют обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки журналистов проекта Bihus.Info.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности расследует обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 359 ("Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации") УК Украины.

“По убеждению СБУ, прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины как демократического государства. Подобным фактам слежения следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся обращения наркотических веществ. Оценку этому могут дать исключительно правоохранительные органы в соответствии со своей подследственностью”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что в проекте Bihus.Info пожаловались на слежку и прослушивание своих работников.

Читайте также: